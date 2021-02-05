Комплекс апартаментов и технопарк могут появиться на пл. Сенной в Нижнем Новгороде Общество

Фотоврисовка в существующую ситуацию, вид от дома №46/6 по ул. Минина Фото: с сайта архсовета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Комплекс апартаментов и технопарк могут появиться на пл. Сенной в Нижнем Новгороде. Концепция размещения данного комплекса была рассмотрена на заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в январе.

Комплекс планируется разместить по адресу: пл. Сенная,15.

Заказчиком выступает ГК "Основа".

Концепцию данных объектов разработала компания "Физтехпарк". Она предполагает не только строительство технопарка и жилых домов, но и открытия там детского центра и центра инновационной медицины. Кроме того запланирован общий стилобат (двор, который находится на возвышении, опирающийся на колонны) с конгресс-холлом, торговым центром и фудкортом.

(с сайта архсовета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области )

По итогам рассмотрения, архитектурный совет рекомендовал доработать концепцию. В частности, продолжить работу над поиском объемно-пространственной композиции с учетом комплексного анализа территории.