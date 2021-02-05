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Общество

Площадь нижегородских сельхозземель для мелиорации в 2021 году увеличат на 1,7 тысяч га

16 февраля 2021 17:26  [30] Общество
Площадь нижегородских сельхозземель для мелиорации в 2021 году увеличат на 1,7 тысяч га

Площадь нижегородских сельхозземель для мелиорации в 2021 году увеличат на 1,7 тысяч га

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Площадь нижегородских сельскохозяйственных земель, для которых предусмотрена мелиорация, в 2021 году увеличат на 1,7 тысяч га. Об этом сообщили в пресс-службе областного Законодательного собрания.

Информацию о мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозназначения депутаты комитета ЗС НО по агропромышленному комплексу обсудили 16 февраля.

В Нижегородской области с 2016 года действует программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения". За время ее реализации в оборот введено 9,1 тысячи га орошаемых земель, а в 2021 году по соглашению с министерством сельского хозяйства РФ планируется ввести в оборот еще около 1,7 тысячи га орошаемых земель.

"В Нижегородской области за последние пять лет проделана большая работа по обеспечению плодородия земель сельхозназначения. И ее результаты уже видны - благодаря этому кислотность почв в регионе держится на одном уровне. Эту работу необходимо продолжать, чтобы как можно больше площадей было произвестковано. Также продолжается работа по внесению минеральных удобрений, что отразится на качестве и количестве произведенной сельхозпродукции", - рассказал заместитель председателя комитета по АПК Александр Ефремцев.

Напомним, что по результатам 2020 года нижегородские аграрии, по предварительным данным, собрали более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 43,1% больше, чем годом ранее. Урожайность зерновых составила 28 ц/га, что выше уровня прошлого года на 33,5%.

Урожай картофеля составил около 445,3 тысяч тонн. Это на 27,4% больше, чем в 2019 году, но урожайность осталась на уровне прошлого года - 334,4 ц/га.

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Теги:
Законодательное собрание Сельское хозяйство
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