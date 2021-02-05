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Бизнес

"Автобан" построит более 72 км дорог в 2021 году

16 февраля 2021 17:31  [34] Бизнес

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" построит более 72 км дорог в 2021 году, сообщается на сайте компании.

Для строительства более 70 км дорог холдинг обустроит 7 млн м3 земляного полотна, 2,7 млн м2 основания и 1,7 млн м2 покрытия. Чтобы выполнить запланированные объемы покрытия, заводы "Автобана" выпустят 430 тыс. тонн асфальтобетонных смесей.

Ключевыми объектами холдинга станут: "Обход Тольятти" в Самарской области, реконструкция трасс М-4 "Дон" в Тульской области и М-3 "Украина" в Московской и Калужской областях. Кроме того, ПК "Автобан" холдинга в текущем году завершит благоустройство ЦКАД-4, будет сдан в эксплуатацию путепровод на съезде №6 в составе транспортной развязки №5 и путепровод через М-5 "Урал", а также переустановят линии электропередач и наружных сетей канализации.

ПК "ХМДС" в 2021 году продолжит работы на семи объектах. Четыре из них дорожники в текущем году введут в эксплуатацию — это участки федеральной трассы М-5 "Урал" в республике Башкортостан, федеральной автодороги Р-404 в Тюменской области, дороги Сургут- на участке граница ЯНАО – п. Губкинский и подъездной дороги к г. Ноябрьск.

Как сообщалось ранее, строительство скоростной магистрали М-12 Москва-Казань стартует в Нижегородской области. Строительство трассы ведут специалисты строительно-инвестиционного холдинга "Автобан", которые уже готовы приступить к работам.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Трасса станет частью транснационального коридора Европа - Западный Китай.

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Теги:
Дороги м7 Строительство
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