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Банк "Открытие" вошел в ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости

17 февраля 2021 12:01  [76] Бизнес

Банк "Открытие" вошел в ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости по итогам 2020 года, по версии аналитического центра ДОМ.РФ. За минувший год банк на 14% увеличил продажи в этом сегменте, объем которых составил 44,1 млрд рублей.

В общем объеме ипотечного бизнеса "Открытия" доля ипотеки на вторичном рынке по выдачам составляет 30%. Наибольший объем выдач пришелся на Москву и Санкт-Петербург (порядка 29% и 11% в общей выдаче на вторичном рынке соответственно). Замыкает тройку лидеров город Новосибирск (с долей 4% в общей выдаче на вторичном рынке). Наиболее популярным среди заемщиков стало жилье комфорт класса – 95% общей выдачи на вторичном рынке.

"Несмотря на рост спроса на первичном рынке недвижимости, подогретый Госпрограммой, нам удалось значительно нарастить свой бизнес и в сегменте готового жилья. Наши условия по ипотечному кредитованию на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке, а процедура оформления – быстрая и удобная для клиента. Это позволило нам войти в число лидеров в сегменте, и мы будем продолжать укреплять свои позиции в этом году", - отметила заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.

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Теги:
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