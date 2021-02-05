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Культура и отдых

Гастрольная программа фестиваля "Золотая Маска" впервые пройдет в Нижнем Новгороде

17 февраля 2021 12:33  [82] Культура и отдых

Фото: пресс-служба фестиваля

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Гастрольная программа фестиваля "Золотая Маска" впервые пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, проект будет реализован в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Планируется, что в период с 21 июня по 31 августа на сценах драмтеатра и ТЮЗа выступят артисты московских и новосибирского театров. Столичный театр "Мастерская П.Н. Фоменко" даст спектакль "Сон в летнюю ночь", "Центр драматургии и режиссуры" представит пьесу "Старый дом", Театр наций – "Иранскую конференцию". Новосибирский театр "Красный факел" покажет спектакль "Дети солнца".

По словам замминистра культуры региона Елены Лупиной, помимо показа спектаклей, в дни фестиваля запланирована обширная образовательная программа: обучающие мастер-классы для профессионалов и открытые лекции для тех, кто интересуется театральным искусством.

СПРАВКА:

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Отбор спектаклей-участников фестиваля и претендентов на премию "Золотая Маска" осуществляют экспертные советы, в состав которых входят театральные критики. В жюри "Золотой Маски" работают: актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные художники.

Изначально "Золотая маска" задумывалась как московский фестиваль, но в 1996 году фестиваль приобрел общероссийский статус. Была изменена структура номинаций: обладатели наград определялись отдельно в четырех категориях (среди драматических, оперных, балетных и кукольных постановок).

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Теги:
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