"Рождественский поезд" запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом в январе

Со 2 по 10 января 2026 года между Нижним Новгородом и Арзамасом вновь будет курсировать специальный "Рождественский поезд". Пассажиров ждет не просто поездка, а настоящее новогоднее приключение (0+) с театрализованными представлениями, мастер-классами и праздничным оформлением. Об этом сообщили в АНО "Нижний 800".
Состав сформирован из современных вагонов и движется по живописному маршруту.
Каждый вагон будет украшен в новогоднем стиле и станет площадкой для праздничных мероприятий. Пассажиров ждут встречи с героями сказок, активные игры, кулинарные угощения и сюрпризы. Также во время путешествия можно будет узнать интересные факты об истории Арзамаса.
Поезд будет отправляться ежедневно в 10:44 с Московского вокзала Нижнего Новгорода и прибывать в Арзамас в 13:44. Обратный рейс запланирован на 17:51, а прибытие в Нижний Новгород — в 20:39. Таким образом, у туристов будет несколько часов для самостоятельной прогулки по Арзамасу.
Организаторы подчеркивают, что проект направлен на сохранение культурных традиций, создание праздничного настроения и популяризацию исторических мест региона.
Проект организован АНО "Центр 800" при поддержке правительства Нижегородской области.
Ранее сообщалось о планах запустить из Нижнего Новгорода в Простоквашино туристическую электричку, оформленную в стиле поездов 1970-х годов.
