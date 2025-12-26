Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Культура и отдых

Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году

26 декабря 2025 09:13
Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году

Фото: unsplash.com

Нижегородская кинокомиссия поддержала 46 проектов в уходящем 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минкульте. 

В числе тех, что получили поддержку, — сериалы "Акушер-2" (16+), "Мой папа — мэр", "Силовики"; фильмы "Как Иван в сказку попал", "Соловьева к доске!", "Волонтер", "Бо-бо"; короткометражки, ТВ-проекты и прочие аудиовизуальные произведения, включая проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ "С любовью из Поволжья".

Киношникам помогали с подбором локаций для съемок и оборудования, с ними проводили консультации. Еще им оказывали содействие в части составления писем поддержки. 

Какие проекты будут создавать на Нижегородчине в следующем году, пока не раскрывается. Обычно съемки начинаются весной, поэтому в минкульте пообещали дать информацию чуть позже. 

Накануне выяснилось, что десятый фестиваль "Горький fest" (18+) пройдет в начале июля. 

Напомним, что в этом году Нижегородская область упростила съемки фильмов с запуском цифровой платформы. 

Кинематограф Кино
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
