Более 40 фильмов и сериалов сняли в Нижегородской области в 2025 году Культура и отдых

Фото: unsplash.com

Нижегородская кинокомиссия поддержала 46 проектов в уходящем 2025 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минкульте.

В числе тех, что получили поддержку, — сериалы "Акушер-2" (16+), "Мой папа — мэр", "Силовики"; фильмы "Как Иван в сказку попал", "Соловьева к доске!", "Волонтер", "Бо-бо"; короткометражки, ТВ-проекты и прочие аудиовизуальные произведения, включая проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ "С любовью из Поволжья".

Киношникам помогали с подбором локаций для съемок и оборудования, с ними проводили консультации. Еще им оказывали содействие в части составления писем поддержки.

Какие проекты будут создавать на Нижегородчине в следующем году, пока не раскрывается. Обычно съемки начинаются весной, поэтому в минкульте пообещали дать информацию чуть позже.

Накануне выяснилось, что десятый фестиваль "Горький fest" (18+) пройдет в начале июля.

Напомним, что в этом году Нижегородская область упростила съемки фильмов с запуском цифровой платформы.