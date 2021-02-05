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Общество

Нижегородских школьников приглашают к участию в конкурсе сочинений "Без срока давности"

17 февраля 2021 13:05  [60] Общество

Нижегородских школьников приглашают принять участие в конкурсе сочинений "Без срока давности". Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона.

Организаторами конкурса выступают Минпросвещения России для сохранения и увековечения памяти о Великой Отечественной войне.

Региональный этап конкурса в субъектах РФ проходит до 15 марта 2021 года.

К участию приглашаются школьники 5-11 классов, студенты профессиональных образовательных организаций России и Республики Беларусь, педагогических университетов и институтов в возрасте до 18 лет.

В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне:
- отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта РФ, города или иного населенного пункта;
- история создания мемориала или музея, посвященного Великой Отечественной войне;
- Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса;
- биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны;
- творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков;
- музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы Великой Отечественной войны или посвященные ей;
- деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

С 16 марта по 15 апреля пройдет федеральный этап конкурса, в котором примут участие три победителя регионального этапа (по одному - в каждой из трех категорий учащихся) от каждого субъекта РФ.

Абсолютными победителями станут три финалиста федерального этапа, набравшие максимальное количество баллов. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений призеров и победителей.

Подробности можно узнать на сайте конкурса.

Информационно-методическое сопровождение организации и проведения регионального этапа конкурса осуществляется на странице кафедры историко-филологических дисциплин ГБОУ ДПО НИРО.

Напомним, в Нижегородской области проходит уникальная историческая выставка "Без срока давности", где собраны архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

За время экспонирования, с 8 февраля 2021 года, на территории региона выставку посетило около 800 нижегородских школьников, студентов профессиональных техникумов и колледжей.

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