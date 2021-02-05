"Проект "Вам решать!" – один из успешных примеров применения на практике инициативного бюджетирования", - Иван Носков Общество

Иван Носков Фото: сайт правительства региона

"Проект "Вам решать!" – один из успешных примеров применения на практике инициативного бюджетирования", - сказал глава городского округа города Дзержинска Иван Носков, комментируя старт проекта в Нижегородской области.

По его словам, такая форма распределения бюджета позволяет направить средства на реализацию именно тех проектов, которые наиболее востребованы жителями

"Благодаря активному участию дзержинцев в развитии города за столь короткий срок – всего за два года - нам удалось привести в порядок несколько крупных общественных пространств, сдвинуть с места решение многих общегородских вопросов. Именно жители города выступали с инициативами восстановить фонтан на Торговой площади, спасти заброшенную территорию парка "Утиное озеро" и Центрального парка культуры и отдыха, защитить Святое озеро и Дендропарк. Видя положительный результат совместной работы, горожане будут более активно участвовать во всех сферах жизни города. Только так мы сможем получить наилучший результат", - резюмировал Иван Носков.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".