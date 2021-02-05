Крупный пожар произошел на складе с соломой в Богородском районе (ВИДЕО)

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Крупный пожар произошел 17 февраля на складе с соломой в с. Арапово Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По информации ведомства, сообщение о пожаре на складе, где хранилась солома, предназначенная для корма скота, поступила около 11 утра. Открытое горение ликвидировали в 12 часов дня.
Площадь пожара составила 800 кв. метров.
В МЧС добавили, что во время происшествия люди в здании отсутствовали. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Видео предоставлено ГУ МЧС:
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