Крупный пожар произошел на складе с соломой в Богородском районе (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Крупный пожар произошел 17 февраля на складе с соломой в с. Арапово Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.



По информации ведомства, сообщение о пожаре на складе, где хранилась солома, предназначенная для корма скота, поступила около 11 утра. Открытое горение ликвидировали в 12 часов дня.

Площадь пожара составила 800 кв. метров.

В МЧС добавили, что во время происшествия люди в здании отсутствовали. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Видео предоставлено ГУ МЧС: