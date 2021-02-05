Около 24 км дороги в Варнавинском районе будет отремонтировано в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Около 24 км дороги в Варнавинском районе будет отремонтировано в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Речь идет о подъезде к поселку Северный от автодороги Красные Баки-Варнавино-Белышево-Ветлуга протяженностью 23,9 км. Работы будут проводиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Подъезд к поселку Северный находится в неудовлетворительном состоянии и требует полноценного ремонта. Дорога проходит через деревню Тимариху до Северного, где проживает порядка 2,3 тысячи человек. Интенсивность движения превышает тысячу автомобилей в сутки. Износ покрытия дороги местами достигает 60%", - рассказал губернатор.

По его словам, на ремонт дорожного полотна направят более 400 млн рублей. Срок окончания работ - 30 сентября 2021 года.

В 2020 году Варнавинском районе было отремонтировано более 26,6 км дорог, столько же приведут в нормативное состояние и в этом году.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Нижегородская область по итогам 2020 года заняла 2-е место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".