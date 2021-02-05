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Культура и отдых

Спектакль "Три мушкетера" покажут в нижегородском театре "Вера"

17 февраля 2021 16:13  [58] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Спектакль "Три мушкетера" покажут в нижегородском театре "Вера". Об этом сообщили в департаменте культуры города Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, 5 и 6 марта театр покажет премьеру спектакля по мотивам романа А.Дюма "Три мушкетера". Ставит спектакль режиссер Владимир Червяков, художественный руководитель постановки – Вера Горшкова.

"Увлекательный и обожаемый в юности сюжет романа Александра Дюма переосмыслен благодаря пьесе современного московского драматурга Михаила Бартенева. "Д’Артаньян" возвращается в исполнении молодых артистов, но со старой сценографией художника Андрея Михайлова и в костюмах по эскизам Полины Гришиной. Оригинальная музыка на замечательные ироничные стихи французского поэта Беранже написана композитором Владимиром Зыряновым. Мы приглашаем всех нижегородцев посетить это чудесный "романтический анекдот" в первые весенние дни", - рассказали в театре.

Напомним, что гастрольная программа фестиваля "Золотая Маска" пройдет в Нижнем Новгороде летом 2021 года.

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Теги:
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