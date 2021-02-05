"Нижегородская область установила беспрецедентные льготы для IT-индустрии", - Евгений Люлин Бизнес

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о льготах, предоставляемых IT-компаниям, расположенным в регионе.



"Вместе с правительством Нижегородской области мы постоянно ведем работу по совершенствованию регионального законодательства. В конце прошлого года мы установили беспрецедентные льготы для предприятий IT-индустрии, работающих на упрощенной системе налогообложения, – пониженную налоговую ставку 1%, если объектом налогообложения являются доходы, 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Срок действия льготы – 10 лет", - рассказал глава регионального парламента.

"Нижегородская область по праву считается IT-лидером России. Введение подобных мер поддержки позволит нам сохранить статус передового региона и привлечь новых участников рынка. Мы заинтересованы, чтобы закон реально работал, поэтому сегодня необходимо внести в него коррективы", - подчеркнул Евгений Люлин.

В пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области сообщили, что 18 февраля состоялось заседание комитета по бюджету и налогам, депутаты которого рассмотрели проект изменений в закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения", внесенный губернатором. Именно этот закон касается льгот для предприятий IT-индустрии и принят в первом чтении в конце прошлого года.

Ко второму чтению в проекте закона учтены предложения Ассоциации "Международный Кластер ИТ Нижегородской области" (бизнес-ассоциация, объединяющая малые, средние и крупные ИТ-компании Нижегородской области) по пересмотру условий предоставления налоговой льготы в виде установления пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения.

Законопроектом предлагается изменить условия предоставления льготы. В частности, снизить с 90% до 70% долю минимального дохода налогоплательщика, который занимается таким видом детельности, как "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги". Это связано с тем, что в структуре бизнеса большинства IT-разработчиков присутствуют сопутствующие разработке программного обеспечения составляющие: оказание услуг техподдержки, продажа лицензий в составе собственного продукта, продажа оборудования, которые составляют порядка 30% дохода. Также критерий по уровню доходов в размере 70% применяется в других субъектах РФ, предоставляющих пониженные ставки УСН для IT-компаний.

Кроме того, предложено скорректировать условие по размеру средней заработной платы налогоплательщика, установив в законе минимальный порог в 55 тысяч рублей, при достижении которого будет предоставляться налоговая льгота.

"Как только закон был принят (в конце 2020 года, - прим. ред.), представители отрасли, также участвовавшие в его изначальном обсуждении, высказали ряд предложений. В частности, в выручке IT-компаний существенную долю составляют не только доходы от реализации программных продуктов, но и от технической поддержки и сопровождения. Это тоже профильная деятельность. Поэтому законопроектом предлагается снизить долю минимального дохода до 70%", - прокомментировал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"Также мы будем снижать планку по требованию к средней зарплате в этой отрасли. Раньше мы смотрели среднюю зарплату по отрасли в целом, но необходимо учитывать фактически сложившуюся в регионе среднюю зарплату по отрасли среди компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения. Важно, чтобы льготы работали, создавали стимул, мотивацию для участников рынка – и нижегородских, и из других субъектов Федерации, а может быть, даже зарубежных стран", - добавил он.

На заседании комитета было принято решение рекомендовать принять изменения в закон на заседании Законодательного собрания 25 февраля в двух чтениях.