"Окская судоверфь" спустила на воду четвертое из 10 судов RSD59 для судоходной компании из Москвы Бизнес

Фото: с сайта Морского инженерного бюро

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) спустила на воду четвертое из 10 судов проекта RSD59 для судоходной компании "Астрол" из Москвы 18 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте проектанта серии - Морского инженерного бюро.

Заказчиком строительства выступает "Государственная транспортная лизинговая компания", которая потом передаст судна компании "Астрол".

Сухогруз (строительный номер 5909) получил название "Астрол-4". Это многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн. Оно относится к классу "Волго-Дон макс". Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов.

Напомним, третий сухогруз серии "Астрол - 3" (строительный номер 5908) был спущен на воду 22 декабря. Планируется, что десятое судно будет передано эксплуатанту в первой половине 2021 года.