ЖКХ-марафон состоится в Нижнем Новгороде 25-26 февраля Общество

ЖКХ-марафон состоится в Нижнем Новгороде 25-26 февраля. Как отмечают организаторы – Нижегородский областной информационный центр, в рамках телефонного ЖКХ нижегородцы смогут напрямую задать свои вопросы руководителям коммунальных служб и специалистам жилищно-коммунального хозяйства.

Нижегородцы смогут узнать, почему у соседей в квартире теплее, как управляющая компания может помочь жителям благоустроить двор, почему выросла плата за общедомовые нужды, зачем собственникам нужно переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и для чего в домах устанавливают умные счетчики.

Вопросы принимаются с 12:00 до 17:00.

Задать их можно:

отправив письмо на почту online@pravda-nn.ru

написав нам в группе ВКонтакте @pravdann или в Инстаграм @pravda1917nn

отправив сообщение через любой из мессенджеров на номер8-999-141-03-36

позвонив в дни проведения марафона ЖКХ по телефону 8-999-141-03-36

25 февраля

12.00 - 13.00 - директор департамента ЖКХ администрации Дзержинска Александр Евгеньевич Платонов. Поговорим об отоплении в квартирах и проблемах со сбором крупногабаритного мусора.

13.00 - 14.00 - директор управляющей компании "Управдом-Центр" (г. Дзержинск) Александр Васильевич Борисов. Узнаем, как стать участниками программы "Формирование комфортной городской среды".

16.00 - 17.00 - генеральный директор АО ПРОМИС Евгений Евгеньевич Слиняков. Выясним, какая выгода нижегородцам от раздельного сбора мусора.

26 февраля

11.00 - 12.00 - директор Фирмы "Бонитет" Сергей Валерьевич Чигин. Речь пойдёт о системах видеорегистрации и домофонах в многоквартирных домах.

12.00 - 13.00 - начальник департамента по работе с потребителями ПАО "ТНС энерго НН" Галина Александровна Шулимова. Спросим о плате за общедомовые нужды, возможности их снижения, а также бесплатной замене приборов учёта.

13.00 - 14.00 - директор по реализации АО "Теплоэнерго" Александр Олегович Котельников расскажет о весеннем перерасчёте, планах летней ремонтной кампании (с учётом 800-летия), акциях для потребителей и обновленном личном кабинете.



В программе возможны изменения.

С подробной программой марафона можно ознакомиться на сайте: https://pravda-nn.ru/.

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