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Общество

Стратегическая сессия прошла на базе молодежного центра "Высота" в Нижнем Новгороде

19 февраля 2021 16:00  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Стратегическая сессия прошла на базе молодежного центра "Высота" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, 17 и 18 февраля на базе молодежного центра "Высота" прошла стратегическая сессия по созданию "Стратегии реализации государственной молодежной политики Нижегородской области до 2035 года".

Два дня в формате стратегической сессии более 140 юношей и девушек региона делилось своими мыслями, идеями и опытом. Участниками стали школьники, студенты, молодые специалисты, представители муниципальных образований. Впереди - целый ряд встреч с профессиональными сообществами и органами власти

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе ведется масштабная работа по формированию стратегии реализации государственной молодежной политики.

"Необходимо, чтобы в этой работе, прежде всего, участвовали те, на кого направлена стратегия. Именно молодежь должна определять основные направления и наполнение стратегии. Важно, чтобы их позиция была услышана", - подчеркнул Глеб Никитин.

Перед участниками стояла задача выявить положительные и отрицательные стороны реализации молодежной политики в Нижегородской области по разным направлениям, обсудить ключевые стратегические проблемы данных сфер, а также предложить механизмы их решения. Полученная информация станет отправной точкой для создания итоговой "Стратегии реализации молодежной политики Нижегородской области до 2035 года".

"Создание актуальной стратегии реализации государственной молодежной политики - важная задача, которую региональному министерству образования, предстоит решать вместе с командой молодежного центра "Высота" и молодежным правительством Нижегородской области", - добавил губернатор.

Для участников, которые не могут очно присутствовать на мероприятии, 2 марта 2021 года будет организована дополнительная стратсессия в режиме online.

Напомним, что молодежный центр "Высота" открыли в Нижнем Новгороде.

Концепция создания молодежного центра Нижегородской области была представлена на совете по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области в 2019 году. Предложения формировались на основе анализа результатов стратегических сессий, в которых приняло участие более 1,5 тысяч молодых людей.

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Теги:
Глеб Никитин Молодежь
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