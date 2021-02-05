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Общество

"Влиять на развитие региона может каждый активный гражданин", - Наталья Назарова

20 февраля 2021 09:11  [71] Общество
Наталья Назарова

Наталья Назарова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Влиять на развитие региона может каждый активный гражданин", - заявила член фракции "Единая Россия", депутат ГосдумыНаталья Назарова, комментируя старт проекта в Нижегородской области.

По ее словам, в Нижегородской области в последние несколько лет работают множество программ, которые как раз касаются улучшения условий комфортного проживания. Одна из них - проект инициативного бюджетирования "Вам решать!".

"Примером конструктивного и эффективного диалога нижегородцев и власти является реконструкция Парка Славы в Автозаводском районе. Были проведены общественные обсуждения благоустройства территории, где жители вносили предложения, высказывали замечания. И в этом году продолжится благоустройство - II очереди Парка Славы - с учетом мнения автозаводцев. Важно, что будет сохранен изначальный облик парка", - добавила Наталья Назарова.

"В рамках проекта "Вам решать!" нижегородцы сами определяют, что отремонтировать, реконструировать либо благоустроить. Они становятся инициаторами и авторами. Люди следят за качеством работ, берегут то, что построено. И до 15 марта нижегородцы могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона, а с 16 марта стартует голосование за проекты на сайте программы. Если у вас есть идеи и желания изменить свой город, оставляйте заявку! Вместе мы можем достичь большего",- резюмировала депутат Госдумы.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

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Теги:
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