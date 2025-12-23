Нижегородцам досрочно выплатят детские пособия и пенсии в декабре

Нижегородцам досрочно перечислят детские пособия и пенсии из-за продолжительных новогодних праздников, сообщили в отделении Соцфонда России в Нижегородской области.
Выплаты будут произведены заранее, чтобы получатели смогли получить средства до начала праздничных дней.
Так, 25 декабря нижегородцам будут перечислены: единое пособие на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим гражданам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям; пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву; выплата в связи с рождением первого ребенка до достижения им трех лет; ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
26 декабря жители области получат: пенсии и другие социальные выплаты по районам, где установленная дата выплаты приходится на период с 4 по 12 января; ежемесячную выплату ветеранам боевых действий.
Отмечается, что перечисление пособий осуществляется в течение всего дня. Если средства не поступили на счет в утренние часы или зачислены не сразу на всех детей, рекомендуется дождаться окончания операционного дня.
Также обращается внимание, что следующее перечисление пособий родителям за январь 2026 года будет произведено в феврале 2026 года.
Пенсии будут выплачены досрочно в тех случаях, когда их обычная дата получения совпадает с праздничными днями. Начиная с 12 января, доставка пенсий продолжится в соответствии с установленным графиком.
Получателям ежемесячных выплат и пенсий через отделения Почта России выплаты за декабрь текущего года будут осуществляться по графику работы почтовых отделений.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в контакт-центр Отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01.
Ранее сообщалось, что нижегородкам с пятью и более детьми увеличат пенсии в 2026 году.
Также мы рассказывали, что самозанятые нижегородцы смогут рассчитывать на "больничные" и декретные.
