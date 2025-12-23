Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 10:27МИД России вручил журналистам доски с Городецкой росписью
23 декабря 2025 10:10Захара Прилепина наградили медалью "За проявленную доблесть"
23 декабря 2025 09:46Заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 09:29Нижегородцам досрочно выплатят детские пособия и пенсии в декабре
23 декабря 2025 09:16Нижний Новгород встал в 8-балльных пробках из-за снегопада
23 декабря 2025 09:00Эксперты объяснили, чем грозит россиянам единая база IMEI от Минцифры
23 декабря 2025 08:00Закрытый приставами ресторан в Дзержинске самовольно возобновил работу
23 декабря 2025 07:00Перевозчиков еще для трех автобусных маршрутов нашли в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 20:46Нижегородское правительство высоко оценило реализацию нацпроектов в 2025 году
22 декабря 2025 20:00Инспекторы проверили нижегородские елочные базары: нарушений не найдено
Общество

Заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде

23 декабря 2025 09:46 Общество
Заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде зафиксирован резкий рост заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В первую половину 22 декабря в детские поликлиники центральных районов города поступило более 200 вызовов педиатров на дом. 

По словам специалистов, особенно тяжело инфекцию переносят непривитые дети.

Врачи напоминают, что самой эффективной мерой профилактики остаётся вакцинация. Тем, кто не успел привиться, но контактировал с заболевшими, рекомендуется химиопрофилактика с применением препаратов прямого противовирусного действия.

Ранее нижегородцев уже предупреждали о возможной вспышке гриппа A (H3N2), известного как гонконгский, а также о новых вариантах коронавируса — "Стратус" и "Нимбус".

Более того, пик заболеваемости гриппом придется на первые месяцы 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грипп Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2025 09:00Около 23 тысяч нижегородцев подхватили ОРВИ за неделю
16 декабря 2025 12:10НОДКБ ввела пропускной режим из-за роста заболеваемости ОРВИ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных