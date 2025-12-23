Заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде зафиксирован резкий рост заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В первую половину 22 декабря в детские поликлиники центральных районов города поступило более 200 вызовов педиатров на дом.

По словам специалистов, особенно тяжело инфекцию переносят непривитые дети.

Врачи напоминают, что самой эффективной мерой профилактики остаётся вакцинация. Тем, кто не успел привиться, но контактировал с заболевшими, рекомендуется химиопрофилактика с применением препаратов прямого противовирусного действия.

Ранее нижегородцев уже предупреждали о возможной вспышке гриппа A (H3N2), известного как гонконгский, а также о новых вариантах коронавируса — "Стратус" и "Нимбус".

Более того, пик заболеваемости гриппом придется на первые месяцы 2026 года.