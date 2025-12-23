Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Нижний Новгород встал в 8-балльных пробках из-за снегопада

23 декабря 2025 09:16 Общество
Нижний Новгород встал в 8-балльных пробках из-за снегопада

Фото: "Яндекс Карты"

Утро 23 декабря выдалось крайне непростым для автомобилистов Нижнего Новгорода — город оказался скован пробками. По данным сервиса "Яндекс Карты", уровень заторов достиг 8 баллов.

Серьезные затруднения в движении наблюдаются во всех районах города. В центральной части особенно загружены проспект Гагарина, Казанское шоссе, улицы Белинского и Ванеева, площадь Лядова, а также Сормовское шоссе.

Не лучше ситуация и в Заречной части города. Движение затруднено на улицах Новикова-Прибоя, Монастырке, Советской, Культуры, Коминтерна, Ярошенко, Коновалова, а также на проспекте Ленина и Московском шоссе. Затор зафиксирован и на Мызинском мосту в направлении Ленинского района.

Причиной масштабных пробок стал ночной снегопад. На дорогах также произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, что только усугубило ситуацию. Аварии зафиксированы на Молитовском мосту, в начале метромоста, на Мызинском мосту, а также в Автозаводском районе.

Ранее сообщалось, что еще одну камеру установили в районе Московского вокзала.

Ранее сообщалось, что еще одну камеру установили в районе Московского вокзала.

пробки Транспорт
