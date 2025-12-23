Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Захара Прилепина наградили медалью "За проявленную доблесть"

23 декабря 2025 10:10
Захара Прилепина наградили медалью За проявленную доблесть

Фото: пресс-служба Захара Прилепина

Нижегородский писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин удостоен ведомственной награды за участие в СВО. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в его пресс-службе.

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил Прилепину медаль III степени "За проявленную доблесть".

Напомним, в начале 2025 года Прилепин заявлял о намерении вернуться в зону СВО после прохождения военно-врачебной комиссии. В ноябре Прилепин подписал новый контракт и отправился в зону СВО.

Также ранее нижегородец стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

