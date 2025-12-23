Захара Прилепина наградили медалью "За проявленную доблесть" Общество

Фото: пресс-служба Захара Прилепина

Нижегородский писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин удостоен ведомственной награды за участие в СВО. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в его пресс-службе.

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил Прилепину медаль III степени "За проявленную доблесть".



Напомним, в начале 2025 года Прилепин заявлял о намерении вернуться в зону СВО после прохождения военно-врачебной комиссии. В ноябре Прилепин подписал новый контракт и отправился в зону СВО.

Также ранее нижегородец стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики.