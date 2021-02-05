Нижегородская канатная дорога приостановила работу 20 февраля

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Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, не работает 20 февраля. Об этом сообщает автоинформатор АО "Нижегородские канатные дороги".
Согласно информации, работа фуникулера "временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями".
Ранее сообщалось, что с 20 по 24 февраля столбики градусников опустятся до -30°…-34°. МЧС предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона. Жителей города просят быть осторожными и не допускать переохлаждения и обморожения.
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