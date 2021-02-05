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Общество

Фотография "Афганская девочка" стала экспонатом во флагманском офисе Открытие Private Banking

20 февраля 2021 12:52  [79] Общество

Подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами экспонирует в своем флагманском офисе отпечаток фотографии "Афганская девочка" с подписью автора. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Фото предоставлено партнером банка – фондом Maximilian Art Foundation.

Снимок Шарбат Гулы – афганской девочки из пуштунской семьи – был сделан фотографом Стивом МакКарри в 1984 году в лагере для беженцев в Пакистане. Случайно сделанная фотография попала на обложку журнала National Geographic и стала одной из самых узнаваемых в истории. Снимок сравнивали с портретом Моны Лизы, а самой Шарбат Гуле посвящали стихи и музыкальные композиции.

При этом имя героини фотографии не было известно до 2002 года, когда команда National Geographic во главе с МакКарри нашла Шарбат Гулу в отдаленной части Афганистана. После этого ее снимки снова появились в журнале.

"Клиенты Открытие Private Banking могут увидеть и приобрести авторский принт с личной подписью Стива МакКарри и сертификатом его студии в офисе банка на Остоженке", - сообщает пресс-служба.

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Теги:
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