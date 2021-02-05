Wink и more.tv в марте представят документальный фильм "NAVI. Рожденные побеждать" Общество

Wink и more.tv в марте представят документальный фильм "NAVI. Рожденные побеждать". Об этом сообщает пресс-служба компании "Ростелеком".

Документальный фильм о киберспорте "NAVI. Рожденные побеждать" снял медиахолдинг Winstrike. Лента открывает цикл картин о закулисье киберспортивной индустрии для широкой аудитории. Фильм будет доступен к просмотру в подписке онлайн-сервисов more.tv и Wink в марте.

Режиссер картины - лауреат LA Film Festival Лейла Недорослева, звукорежиссер – Андрей Дергачев, известный по работам над фильмами Андрея Звягинцева.

"Киберспорт превратился в уникальный культурный феномен на стыке индустрии развлечений и спорта. Из субкультуры геймеров он вырос в полноценную индустрию с многомиллиардными оборотами, которая уже становится частью мейнстрима. Киберспортивные турниры собирают стадионы зрителей, за трансляциями знаковых матчей следят миллионы человек по всему миру, а геймеры-самородки стали "новыми рок-звездами". На фоне роста интереса к новой индустрии увеличивается спрос на киберспортивный контент", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фильм рассказывает о том, как футболист Неймар ведет собственные стримы на Twitch, Егор Крид и Feduk играют в Counter Strike и Dota 2 в "Вечернем Урганте", телеканал "Матч ТВ" устраивает турнир по FIFA в прямом эфире, а Amazon и Netflix снимают сериалы и фильмы о киберспорте.

Холдинг Winstrike решил показать изнанку киберспорта, которую никто никогда не видел, и спродюсировал первый в России и СНГ киберспортивный фильм о самой звездной команде по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), который будет интересно смотреть не только фанатам и геймерам.

Для работы над фильмом Winstrike пригласил команду признанных профессионалов кино и телевидения, которые смогли посмотреть на киберспорт свежим взглядом, передать всю драматургию человеческим языком, понятным даже далеким от мира игр людям.

Режиссер Лейла Недорослева — известный документалист, лауреат Лос-Анджелесского кинофестиваля за фильм Two Four Six о молодых баскетболистах. Звукорежиссер Андрей Дергачев является обладателем наград "Ника" и "Золотой орел", а также известен по совместной работе с Андреем Звягинцевым над картинами "Левиафан" и "Елена". Операторами стали режиссер фильма "Саламанка" Руслан Федотов и автор всех клипов группы "Грибы" Влад Fishez.

"В Winstrike мы верим, что киберcпорт — это флагман индустрии развлечений будущего. Мы видим огромный интерес к киберспортивному контенту, и несомненно, он будет только расти. Поэтому фильмом “NAVI. Рожденные побеждать” мы открываем цикл документальных лент о внутренней жизни индустрии, об изнанке, которую не знает никто. CS:GO больше других дисциплин киберспорта близок к большому спорту, он понятен даже непосвященному зрителю. Мы верим, что именно через CS:GO киберспорт станет мейнстримом. Поэтому нашим дебютом в киноиндустрии стал фильм про СS:GO состав NAVI — мировых звезд киберспорта с многомиллионной армией фанатов на постсоветском пространстве", — комментирует CEO Winstrike Agency Лина Комкова.

Тизер:

https://youtu.be/HADtT95chAE

Фотографии игроков:

https://we.tl/t-BbXnyOeTV0

Синопсис

Им по двадцать лет и они уже знают, что такое побеждать. И зарабатывать. Немало. История основана на событиях, связанных со сложным временем неудач и поражений в жизни звездной команды, с чередой проигрышей и потерей статуса победителей, который команде удается вернуть с победой в финале чемпионата 2020 года в Польше. Пять звездных игроков, профи мирового масштаба. Это команда NaVi (Natus Vincere с лат. — рожденные побеждать). Они объединились для общей цели.