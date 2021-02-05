Юных нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе рисунков о правилах дорожного движения Общество

Фото предоставлено организаторами конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Всероссийский конкурс "С супер-мамой мы уже изучаем ПДД" проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщают организаторы, принять участие в конкурсе рисунков могут все желающие в возрасте от 3 до 14 лет.

Заявки принимаются по электронной почте konkurs@fond-edykina.ru с 22 февраля по 22 марта.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте http://svetofor.fond-edykina.ru

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