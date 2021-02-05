Юных нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе рисунков о правилах дорожного движения

Фото предоставлено организаторами конкурса
Всероссийский конкурс "С супер-мамой мы уже изучаем ПДД" проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщают организаторы, принять участие в конкурсе рисунков могут все желающие в возрасте от 3 до 14 лет.
Заявки принимаются по электронной почте konkurs@fond-edykina.ru с 22 февраля по 22 марта.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте http://svetofor.fond-edykina.ru
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