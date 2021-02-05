Авария на трубопроводе оставила без холодной воды часть населения Ленинского района Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Холодную воду отключили на нескольких улицах в Ленинском районе из-за аварии.

По информации АО "Нижегородский водоканал", из-за повреждения трубопровода на ул. Минской прекращено холодное водоснабжение по ряду адресов в Ленинском районе.

В зоне отключения оказались дома 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34 на ул. Волочильной, дома 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 15 на ул. Минской, дома 1, 1А, 3, 3А, 3б на ул. Смоленской.

Восстановление подачи холодной воды планируется до 21:00 21 февраля.