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Общество

Жители улицы Нестерова в Нижнем Новгороде остались без холодной воды

21 февраля 2021 15:08  [175] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жители улицы Нестерова в Нижнем Новгороде остались без холодной воды.

Авария произошла 21 февраля. В итоге с 14:00 было отключено холодное водоснабжение в домах 8, 31, 31А, 33, 34, 35, 37, 39, 39А, 41.

Также прекращена подача холодной воды в дом 16 на ул. Ковалихинской.

В АО "Нижегородский водоканал" сообщили, что все последствия аварии предполагается устранить до 02:00 22 февраля.

Ранее сообщалось, что авария на трубопроводе на ул. Минской оставила без холодной воды часть населения Ленинского района.

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Теги:
Авария Водоканал
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