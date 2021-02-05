Жители улицы Нестерова в Нижнем Новгороде остались без холодной воды Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Жители улицы Нестерова в Нижнем Новгороде остались без холодной воды.

Авария произошла 21 февраля. В итоге с 14:00 было отключено холодное водоснабжение в домах 8, 31, 31А, 33, 34, 35, 37, 39, 39А, 41.

Также прекращена подача холодной воды в дом 16 на ул. Ковалихинской.

В АО "Нижегородский водоканал" сообщили, что все последствия аварии предполагается устранить до 02:00 22 февраля.

Ранее сообщалось, что авария на трубопроводе на ул. Минской оставила без холодной воды часть населения Ленинского района.