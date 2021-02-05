Нижегородские юнармейцы побывали на экскурсии по воинской части Общество

фото: РИК НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Юнармейцы Володарского района Нижегородской области побывали на экскурсии по воинской части в поселке Мулино в День защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Ребята посетили музей воинской славы, им показали условия быта военнослужащих, продемонстрировали различные виды вооружения. На экскурсии с ними побывал депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов.



"В то время как различные силы за нашими границами пытаются искажать славные страницы нашей истории, мы обязаны рассказывать подрастающим поколениям о подвиге нашего народа. Мы воспитаны поколением победителей и никогда не перестанем ими гордиться. Мы обязаны сделать все для сохранения исторической памяти в подлинном ее виде. Это та основа, на которой держится наше единство", - заявил Вадим Булавинов.



Во время торжественного построения депутат Госдумы поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.



"И в такие морозы, как сегодня, и в проливные дожди и под палящим солнцем – в любых, самых суровых условиях вы делаете достойное, благородное дело – защищаете Родину. История показала, что нет на земле более смелой и сплоченной армии, чем наша. Уже ни одна война доказала, что нет крепче боевого духа, чем боевой дух русского солдата. Я поздравляю вас и горжусь вами! С Днем защитника Отечества!" - сказал Вадим Булавинов.



Парламентарий отметил, что сегодня армия России – это одна из сильнейших армий в мире. Военная техника и личный состав способны реализовать любые поставленные задачи для сохранения целостности нашего государства.



Отличившиеся военнослужащие были награждены благодарственными письмами и подарками. Также Вадим Булавинов передал для музея боевой славы воинской части портреты с описанием подвигов Героев России, чья жизнь была связана с нижегородским краем.