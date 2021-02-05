Водоканал устраняет аварию на Нижневолжской набережной Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водоканал устраняет аварию на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, утром 24 февраля недалеко от Чкаловской лестницы произошла протечка в сетях холодного водоснабжения.

"В настоящее время на месте коммунальной аварии работают две бригады специалистов "Водоканала". Дорога посыпается песком, чтобы наледь не стала причиной ДТП", - отметили в пресс-службе ведомства.

Работы планируется завершить в течение дня.

Ранее сообщалось, что нижегородский водоканал сократил время устранения аварий в сильные морозы.

В сильные морозы часто отказывает техника и оборудование. Кроме того, промерзает грунт, и раскопки становятся более сложными. Поэтому для ликвидации аварий и их последствий одновременно работают сразу несколько служб Нижегородского водоканала/