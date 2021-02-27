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Общество

"8 марта символизирует свет, красоту и нежность", - Евгений Люлин

08 марта 2021 09:15  [95] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Международным женским днем.

"Этот праздник символизирует свет, красоту и нежность. Как весеннее солнце пробуждает природу, так и женская забота растапливает, порой, суровые мужские сердца и наполняет семейный очаг теплом", - отметил он.

"С самого детства нас окружает женская любовь – забота мам, мудрость бабушек, поддержка жен, дочерей, внучек. Именно вы, несмотря ни на что, всегда с нами рядом, искренне разделяете радость жизненных успехов, приободряете в трудные времена, вселяете уверенность и вдохновляете на новые свершения", - говорится в тексте поздравления.

"Дорогие женщины, вы обладаете удивительной способностью сопереживать, любить и делать этот мир еще прекраснее. Желаю море цветов, солнечного настроения и, пусть дети радуют своими успехами, а мужчины – вниманием", - резюмировал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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