Нижегородцы смогут 25 февраля узнать о работе детских лагерей по телефону "горячей линии"

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Департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода 25 февраля проведет "горячую линию" по теме: "Организация загородного детского отдыха в летний период 2021 года".
Как сообщили в пресс-службе администрации города, вопросы на вышеуказанную тему можно задать по телефонам 433-62-59 и 423-97-93 с 09:00 до 16:00.
В пресс-службе добавили, что для организации летнего отдыха детей Нижнего Новгорода в летний период работают восемь муниципальных лагерей, которые расположены в районах Нижегородской области.
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