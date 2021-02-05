Нижегородцы смогут 25 февраля узнать о работе детских лагерей по телефону "горячей линии" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода 25 февраля проведет "горячую линию" по теме: "Организация загородного детского отдыха в летний период 2021 года".

Как сообщили в пресс-службе администрации города, вопросы на вышеуказанную тему можно задать по телефонам 433-62-59 и 423-97-93 с 09:00 до 16:00.

В пресс-службе добавили, что для организации летнего отдыха детей Нижнего Новгорода в летний период работают восемь муниципальных лагерей, которые расположены в районах Нижегородской области.