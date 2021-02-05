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Общество

Семья нижегородцев почтила память предков, ковавших Победу в тылу

24 февраля 2021 18:40  [128] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона (архив)

Семья нижегородцев почтила память предков, которые во время Великой Отечественной войны трудились на заводах в тылу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Семья нижегородцев Малиновских 23 февраля 2021 года возложила цветы к памятнику "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла" в Нижегородском кремле. Таким образом, они положили начало новой традиции сохранения памяти о семейных героях-тружениках тыла.

В семье Малиновских в годы Великой Отечественной войны Петр Николаевич Малиновский, Мария Степановна Малиновская и их младший сын, 13-летний Виктор, работали на горьковском заводе "Красное Сормово", производившем танки Т-34. Старший сын Константин в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт и закончил войну в мае 1945 года в поверженном Берлине.

"Сегодня мы с родителями возложили цветы к памятнику труженикам тыла, вспомнив дедушку и прадедушку с прабабушкой, которые в годы войны трудились на заводе "Красное Сормово".

Думаю, что многие нижегородцы будут приходить сюда, чтобы почтить память своих родственников, ковавших Победу в тылу", - сказала руководитель регионального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Анна Малиновская.

Памятник "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла" открыт в Нижегородском кремле в 2020 году. Событие было приурочено к присвоению Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". В Нижнем Новгороде появилось новое место поклонения памяти защитников Отечества, ковавших Победу в тылу.

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