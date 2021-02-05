ДК в Ардатовском районе отремонтирован по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий"

Дом культуры в селе Стексово Ардатовского района Нижегородской области отремонтирован по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, на капитальный ремонт учреждения было направлено 9,5 млн рублей государственных субсидий, в том числе 6,2 млн рублей привлечено из федерального бюджета.
Как отметил глава региона Глеб Никитин, многие дома культуры и сельские клубы в регионе требуют ремонта.
"Обновление таких учреждений необходимо. Там организована работа различных кружков, самодеятельных творческих коллективов, в которых занимаются как взрослые, так и дети. Для творчества необходимы нормальные условия", - сказал губернатор.
Глеб Никитин также добавил, что финансовые возможности программы "Комплексное развитие сельских территорий" позволяют сельским поселениям реализовать проекты, на которые у них недостаточно собственных средств.
Напомним, что всего в 2020 году на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий региона в рамках госпрограммы было выделено 616,5 млн рублей. В 2021 году финансирование этого направления увеличено до 1 млрд рублей.
Кроме этого, из федбюджета будет выделено еще 785 млн рублей на развитие нижегородских сельских территорий.
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