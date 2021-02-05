ДК в Ардатовском районе отремонтирован по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" Общество

Дом культуры в селе Стексово Ардатовского района Нижегородской области отремонтирован по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на капитальный ремонт учреждения было направлено 9,5 млн рублей государственных субсидий, в том числе 6,2 млн рублей привлечено из федерального бюджета.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, многие дома культуры и сельские клубы в регионе требуют ремонта.

"Обновление таких учреждений необходимо. Там организована работа различных кружков, самодеятельных творческих коллективов, в которых занимаются как взрослые, так и дети. Для творчества необходимы нормальные условия", - сказал губернатор.

Глеб Никитин также добавил, что финансовые возможности программы "Комплексное развитие сельских территорий" позволяют сельским поселениям реализовать проекты, на которые у них недостаточно собственных средств.

Напомним, что всего в 2020 году на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий региона в рамках госпрограммы было выделено 616,5 млн рублей. В 2021 году финансирование этого направления увеличено до 1 млрд рублей.

Кроме этого, из федбюджета будет выделено еще 785 млн рублей на развитие нижегородских сельских территорий.