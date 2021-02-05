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Экономика

Почти 140 млн рублей направят на строительство водопровода в деревне Новопокровское

25 февраля 2021 10:34  [56] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 140 млн рублей направят на строительство водопровода в деревне Новопокровское. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, объявлен аукцион на выполнение работ по объекту "Строительство водопровода в деревне Новопокровское".

Цена контракта составляет 139,088 млн рублей. Закупку осуществляет департамент экономического развития администрации города.

В документации к закупке сказано, что подготовительные работы планируется провести в апреле-июне 2021 года. Строительство водопровода до деревни назначено на май 2021 года. А водопровод непосредственно в самой деревне будет строиться с июля 2021 года.

При этом закончить работы по строительству водопровода до деревни и в самой деревне Новопокровское планируется только в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что до Новопокровского предстоит проложить открытым и закрытым способом около девяти километров водопровода.

В настоящее время воду для технических нужд жители деревни берут из колонки, а питьевую воду им привозит в цистернах Водоканал. Начала строительства системы центрального водоснабжения жители деревни Новопокровское ждали почти 15 лет.

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Теги:
Аукцион Водоканал
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