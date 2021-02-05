"Ростелеком" представляет новую версию тарифа "Трансформер" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" представляет новую версию тарифа "Трансформер". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, особенность этого тарифа в том, что он может автоматически подстраиваться под интересы клиента.

Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.

"Трансформер" появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя", - отметил директор по развитию направления "Видео" компании "Ростелеком" Антон Володькин.

"Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный "Трансформер" — отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом", - резюмировал Антон Володькин.