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"Ростелеком" представляет новую версию тарифа "Трансформер". Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, особенность этого тарифа в том, что он может автоматически подстраиваться под интересы клиента.
Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик.
"Трансформер" появился около года назад и быстро стал самым популярным в линейке тарифов Wink. Изучив за это время опыт, пожелания и обратную связь от клиентов, мы разработали новую, более совершенную версию тарифа, научив его самостоятельно подстраиваться под интересы пользователя", - отметил директор по развитию направления "Видео" компании "Ростелеком" Антон Володькин.
"Клиент, по сути, получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения, что позволит увеличить количество и продолжительность просмотров в видеосервисе. Обновленный "Трансформер" — отличная возможность сделать Wink личным видеосервисом", - резюмировал Антон Володькин.
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