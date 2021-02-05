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Бизнес

Банк "Открытие" в 2020 году увеличил чистую прибыль и объем кредитования

25 февраля 2021 16:26  [54] Бизнес

Президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов рассказал об итогах работы кредитного учреждения в 2020 году. Информацию об этом предоставила пресс-служба банка.

По предварительной оценке, чистая прибыль банка "Открытие" по итогам 2020 года по МСФО, с учетом внутригрупповых операций, составила 84,9 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель за 2020 год увеличился до 1,627 трлн рублей против 1,362 трлн годом ранее. Объем средства клиентов в банке (с учетом портфеля казначейства) в 2020 году достиг 1,924 трлн рублей против 1,738 трлн по итогам 2019 года.

"При этом объем средств клиентов в банке по-прежнему существенно превышает объем кредитов, несмотря на высокие темпы роста кредитного портфеля", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Объем выдачи кредитов в рознице в 2020 году увеличился на 19% и достиг 281 млрд рублей. Банк занял второе место по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов. По объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе. Число активных розничных клиентов достигло 3,1 млн.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года вырос на 20% и достиг 152 млрд рублей. Объем средств клиентов МСБ в банке за 2020 год увеличился на 56% до 320 млрд рублей. Число активных клиентов МСБ банков "Открытие" и "Точка" достигло 510 тысяч. Рост активной клиентской базы за два года составил 58%.

Корпоративный кредитный портфель в 2020 году увеличился на 13% и впервые в истории банка превысил 1 трлн рублей. Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года вырос на 27% и достиг 1,192 трлн рублей.

Банк "Открытие" первым на рынке в 2020 году предложил программу поддержки клиентов малого и среднего бизнеса. Всего же за время пандемии в 2020 году в качестве мер поддержки банк выдал более 14 тысяч розничных кредитов на 42,9 млрд рублей, около 3,4 тысячи кредитов компаниям МСБ на 34,7 млрд рублей, профинансировал более 100 проектов в корпоративном и инвестиционном бизнесе на 85 млрд рублей.

Общая сумма поддержки клиентов во время пандемии в рамках государственных и собственных программ банка "Открытие" в 2020 году составила 162,6 млрд рублей.

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Теги:
Банки Открытие Финансовые итоги
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