Станислав Тивиков
Фото:
Подросток сбежал из коррекционного интерната в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Согласно информации, 15-летний подросток Станислав Тивиков ушел с ул. Елецкая, 10А и пропал.
Отмечается, что по этому адресу находится специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 150 см, волосы светлые, осветленная челка, глаза темные.
На момент пропажи юноша был одет в синюю куртку с опушкой, синие спортивные штаны, черные кроссовки с белой полосой и разные шнурки.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+