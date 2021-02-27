Подросток сбежал из коррекционного интерната в Нижнем Новгороде Происшествия

Станислав Тивиков Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подросток сбежал из коррекционного интерната в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Согласно информации, 15-летний подросток Станислав Тивиков ушел с ул. Елецкая, 10А и пропал.

Отмечается, что по этому адресу находится специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 150 см, волосы светлые, осветленная челка, глаза темные.

На момент пропажи юноша был одет в синюю куртку с опушкой, синие спортивные штаны, черные кроссовки с белой полосой и разные шнурки.