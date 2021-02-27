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Общество

Новый дорожный знак для обозначения камер введен в ПДД

01 марта 2021 10:54  [7] Общество

Фото: с сайта autodr.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый дорожный знак для обозначения мест применения камер фотовидеофиксации введен в правила дорожного движения России. Информация об этом содержится в постановлении правительства РФ.

Знак получил номер 6.22. Его внешний вид будет закреплен поправками к госстандарту. Известно, что он будет выглядеть также, как ранее - соответствующая табличка.

Знак будет размещаться вне населенных пунктов на расстоянии 150 - 300 м до зоны контроля, где установлена камера. В населенном пункте - только один раз - на въезде. 

Постановление начинает действовать 1 марта. 

СПРАВКА:

Ранее для обозначения камер фотовидеофиксации была предусмотрена табличка 8.23. Она применялась совместно с запрещающими и предупреждающими знаками, а также светофорами.

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Теги:
Дороги Транспорт
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