Спектакль "Умеют ли животные лгать" поставят на сцене Нижегородского ТЮЗа Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спектакль по пьесе Ульриха Хуба "Animal Lounge, или Умеют ли животные лгать?" поставят на сцене Нижегородского ТЮЗа. Об этом сообщается в группе театра в соцсети ВКонтакте.

Постановка получит название "Умеют ли животные лгать". Режиссером выступит Алексей Логачев.

Пьеса, которая также имеет другое название "У лис длинные носы", в ноябре 2020 года была представлена в рамках работы театральной лаборатории "Кулибинка", где молодые режиссеры продемонстрировали три современные пьесы. Пьеса понравилась зрителям и теперь вошла в репертуар театра.

В качестве описания фабулы Нижегородский ТЮЗ приводит слова критика Марины Дмитревской в "Петербургском театральном журнале".

"Компания животных застревает в аэропорту, сталкивается со свободным, хитрым и обаятельным вруном-лисом, и только сплоченность и вера друг в друга в итоге позволяют очеловечившемуся зверью избежать гибели в апокалиптически рушащемся терминале", - написала она.

СПРАВКА:

Ульрих Хуб – немецкий драматург, режиссер, актер. Его авторству принадлежит 15 театральных пьес. Автор пьесы и книги "Ковчег отходит ровно в восемь", признанной в 2006 году лучшей в Германии и поставленной во многих российских театрах.