Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2021 15:43  [51] Нижегородская еврейская община передала 100 сладких подарков врачам больницы №40
02 марта 2021 15:31  [68] Шесть участков дорог в Кстовском районе отремонтируют до октября 2021 года
02 марта 2021 14:40  [142] Объявлен аукцион на строительство Южного обхода Арзамаса
02 марта 2021 13:36  [146] Туалеты установят на территории нижегородских кладбищ
02 марта 2021 13:18  [158] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 35 районах Нижегородской области
02 марта 2021 12:37  [114] Менее 9% школ и детсадов в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу
02 марта 2021 12:11  [255] Прямой авиарейс Нижний Новгород - Стамбул открывается в апреле
02 марта 2021 12:09  [178] Стало известно число заболевших COVID-19 нижегородцев по данным на 2 марта
02 марта 2021 11:03  [2262] МФЦ Нижегородской области переходят на новый режим работы
02 марта 2021 10:46  [171] Техническая проверка сигнала сирен пройдет в Нижегородской области 3 марта
Общество

Шесть участков дорог в Кстовском районе отремонтируют до октября 2021 года

02 марта 2021 15:31  [68] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шесть участков дорог в Кстовском районе Нижегородской области отремонтируют до октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно предоставленной информации, контракт на ремонт был заключен в конце декабря 2020 года, сейчас подрядчик составляет график проведения работ, распределяет технику, закупает необходимые материалы. Ремонт дорог планируется закончить до 31 сентября 2021 года.

"Задача подрядчика – выполнить работы в период максимально подходящих для этого погодных условий. Национальный проект позволяет обеспечить масштабный ремонт дорог во всех районах региона. Особое внимание уделяется качеству ремонта и строительства", - отметил глава региона Глеб Никитин.

В Кстовском районе предстоит привести в нормативное состояние участки дороги Кстово – Большое Мокрое – Вязовка, объездной районного центра, подъездов к совхозу "Кстовский", деревням Михальчиково и Ройка. На этих участках занижены обочины, на дороге – ямы, колея и поперечные трещины.

Помимо ремонта асфальтового покрытия, приведение в нормативное состояние предполагает подсыпку и планировку обочин, установку нового оцинкованного ограждения и нанесение разметки.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Новый асфальт и разметка, освещение и "умные" системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph