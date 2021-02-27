Шесть участков дорог в Кстовском районе отремонтируют до октября 2021 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Шесть участков дорог в Кстовском районе Нижегородской области отремонтируют до октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно предоставленной информации, контракт на ремонт был заключен в конце декабря 2020 года, сейчас подрядчик составляет график проведения работ, распределяет технику, закупает необходимые материалы. Ремонт дорог планируется закончить до 31 сентября 2021 года.

"Задача подрядчика – выполнить работы в период максимально подходящих для этого погодных условий. Национальный проект позволяет обеспечить масштабный ремонт дорог во всех районах региона. Особое внимание уделяется качеству ремонта и строительства", - отметил глава региона Глеб Никитин.

В Кстовском районе предстоит привести в нормативное состояние участки дороги Кстово – Большое Мокрое – Вязовка, объездной районного центра, подъездов к совхозу "Кстовский", деревням Михальчиково и Ройка. На этих участках занижены обочины, на дороге – ямы, колея и поперечные трещины.

Помимо ремонта асфальтового покрытия, приведение в нормативное состояние предполагает подсыпку и планировку обочин, установку нового оцинкованного ограждения и нанесение разметки.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Новый асфальт и разметка, освещение и "умные" системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными