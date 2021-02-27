Десятилетний мальчик пропал в Нижнем Новгороде

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Десятилетний Рома Чванов пропал в Нижнем Новгороде 2 марта 2021 года. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Сегодня он вышел из дома по ул. Цилиндровой в магазин и не вернулся.
Ребенок ростом 145 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза.
Был одет в темно-синюю куртку (парку), черные штаны, бело-синюю шапку с помпоном, кожаные черные перчатки с оранжевыми вставками и черные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчика, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.
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