Десятилетний мальчик пропал в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десятилетний Рома Чванов пропал в Нижнем Новгороде 2 марта 2021 года. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Сегодня он вышел из дома по ул. Цилиндровой в магазин и не вернулся.

Ребенок ростом 145 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку (парку), черные штаны, бело-синюю шапку с помпоном, кожаные черные перчатки с оранжевыми вставками и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчика, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.