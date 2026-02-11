Тело 76-летнего мужчины нашли на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

76-летний мужчина погиб на пожаре в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в личном жилом доме на Восточной улице в селе Румянцево. К моменту прибытия пожарных происходило открытое горение дома и постройки рядом. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседний дом.

Площадь возгорания составила 180 кв. метров. Предварительно, дом вспыхнул из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области началась подготовка к пожароопасному сезону.