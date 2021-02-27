Бывший игрок ЦСКА Андрей Воронцевич перешел в БК "Нижний Новгород" Спорт

Фото: БК НН

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нынешний капитан сборной России, бывший игрок ЦСКА Андрей Воронцевич стал игроком БК "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Баскетболист подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона 2020-2021.

Ранее практически вся карьера Андрея Воронцевича была связана с московским ЦСКА. За московских армейцев он отыграл 14 лет, начиная с 2006 года.

Андрей Воронцевич является трехкратным чемпионом Евролиги (2008, 2016, 2019); 13-кратным чемпионом России (2007-2019); девятикратным чемпионом Единой Лиги ВТБ (2010, 2012-2019) и двукратным обладателем Кубка России (2007, 2010).

В БК "НН" спортсмен будет выступать под 33 номером. Его первое появление на паркете в черно-белой форме должно состояться 7 марта во Дворце Спорта "Нагорный" в матче Единой Лиги ВТБ против "Астаны".