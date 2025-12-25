ХК "Старт" разгромно проиграл "СКА-Нефтяник" Спорт

Фото: ХК "Старт"

Хоккеисты нижегородского "Старта" провели очередную игру в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. На домашнем льду команда принимала одного из фаворитов турнира — хабаровский "СКА-Нефтяник.

Матч завершился разгромной победой гостей — 7:0. Нижегородцы впервые в сезоне не смогли отличиться в атаке и завершили встречу без забитых мячей.

Для "Старта" это второе поражение подряд.

"Ответственность а поражение всегда лежит на тренере. Поэтому я никогда ответственность за себя не снимал. Хотя я предполагал, что может так быть. Первый тайм мы еще в стартовом составе играли, во втором уже давал играть всем. В обороне моментами было неплохо, а в атаке совсем вяло сегодня. Я третий год здесь и, если я не ошибаюсь, игр на ноль у меня еще не было. Будем как-то исправляться", - отметил главный тренер Андрей Рушкин.

27 декабря "Старт" вновь сыграет (6+) на своём льду. В гости приедет красноярский "Енисей".

