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Общество

Нижегородский музей истории художественных промыслов будет переформатирован

04 марта 2021 13:31  [4] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский музей истории художественных промыслов (ул. Большая Покровская,43) планируется переформатировать. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского музея-заповедника (НГИАМЗ), в состав которого входит музей.

В нем теперь будут представлены изделия НХП не только Нижегородской области, но и других регионов страны. Согласно информации, генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов сейчас занимается подбором новых экспонатов 

"Хотелось бы показать художественные промыслы регионов России, условно говоря, в сравнении с нижегородскими. Например, рядом с нашей росписью по дереву – хохломской, городецкой и полхов-майданской – расположить мезенскую и пермогорскую (Архангельская область), а рядом с варнавинской резной костью – чукотскую из Уэленской мастерской",  -  рассказал он.

В настоящее время Юрий Филиппов принимает участие в XXIX выставке НХП России "Ладья", которая проходит в Москве с 3 по 7 марта. В ней принимают участие творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники из 57 регионов России.

СПРАВКА:

В Музее истории художественных промыслов представлено около четырех тысяч произведений народного искусства, позволяющих проследить историю развития Нижегородских художественных промыслов на протяжении XVII-XXI веков. Экспозиция музея создавалась на основе фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, начало комплектования которых относится ко второй половине XIX в.

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Теги:
Музеи НХП
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