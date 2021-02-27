Женщина выпала с 17-го этажа ЖК в Кстовском районе

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Женщина выпала с 17-го этажа ЖК "Красная поляна" в Кстовском районе. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.
Несчастный случай произошел вечером 3 марта. Падение женщины было запечатлено камерой видеонаблюдения.
Согласно информации, при падении ей удалось выжить. Женщину доставили в областную клиническую больницу им.Н.А.Семашко.
Однако, как НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, позднее пострадавшая скончалась.
"Врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали в минздраве.
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