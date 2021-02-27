Женщина выпала с 17-го этажа ЖК в Кстовском районе Происшествия

Фото: скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Женщина выпала с 17-го этажа ЖК "Красная поляна" в Кстовском районе. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

Несчастный случай произошел вечером 3 марта. Падение женщины было запечатлено камерой видеонаблюдения.

Согласно информации, при падении ей удалось выжить. Женщину доставили в областную клиническую больницу им.Н.А.Семашко.

Однако, как НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, позднее пострадавшая скончалась.

"Врачи пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", - рассказали в минздраве.