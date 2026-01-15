Суд объединил два уголовных дела Ильи Халтурина

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Происшествия

15 января 2026 17:53 Происшествия
Фото: Александр Воложанин

Нижегородский районный суд принял решение объединить два уголовных дела, возбужденных в отношении бывшего генерального директора АО "Теплоэнерго" (ныне АО "ОКО") Ильи Халтурина.  

Как сообщает "Ъ-Приволжье", новый, четвертый эпизод расследования, связанный с компанией "Строительные технологии", ранее был выделен в отдельное производство. Именно это позволило следствию продлить содержание Халтурина под стражей. Летом, когда срок его ареста истек, он был задержан повторно сразу после выхода из СИЗО и вновь помещен под арест на основании нового обвинения.

Адвокаты Халтурина настаивали, что дело искусственно разделили, чтобы избежать его освобождения. Они добивались объединения эпизодов, указывая, что все обвинения касаются одних и тех же событий, лиц и компаний. Однако до тех пор, пока четвертый эпизод не был утвержден прокуратурой и не поступил в суд, объединение дел откладывалось. Защитники утверждали, что подсудимого не доставляли в суд без объяснения причин, а ходатайства игнорировались.

Теперь, после поступления второго дела в суд, обвинения были объединены. Это дало возможность продлить арест Халтурина до 28 июня 2026 года. Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя, который заявил, что обвиняемый может повлиять на свидетелей и документы, имеющие значение для дела.

Сам экс-глава "Теплоэнерго" не признаёт вину ни по одному из предъявленных эпизодов. По его словам, компания "Строительные технологии" была единственной, кто согласился выполнить срочные работы по ремонту теплосетей.

В декабре 2025 года он дал подробные показания по предъявленным обвинениям.

Что касается эпизода с выплатой зарплаты Якову Гиркину, осужденному условно за превышение полномочий, Халтурин пообещал дать показания на следующих заседаниях. По данным следствия, эти средства Гиркин потратил на оплату адвокатов.

Оглашение обвинительного заключения по новому делу запланировано на конец января.

Суд Теплоэнерго Уголовное дело
