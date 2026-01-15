Нижегородец украл 26 мягких игрушек из игрового автомата и раздал прохожим Происшествия

Фото: freepik.com

В Навашине полицейские задержали 33-летнего местного жителя, который по пьяни взломал игровой автомат, достал оттуда 26 мягких игрушек и раздал прохожим на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сигнал о краже поступил в полицию от представителя компании, владеющей игровыми автоматами. На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов опросили персонал магазина и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Личность подозреваемого быстро установили. Им оказался безработный местный житель. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что был пьян и не отдавал себе отчёта в поступках.

Ущерб, нанесённый владельцам автомата, оценили в 6,5 тысячи рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские раскрыли серию краж в Лукояновском округе.