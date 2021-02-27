Юрий Шалабаев и Олег Лавричев поздравили нижегородок с 8 Марта

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Глава города Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев поздравили жительниц Нижнего Новгорода с наступающим 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мероприятие состоялось в Нижегородском кремле.
Сегодня поздравления прозвучали в адрес актива регионального общественного движения "Женщины Нижегородского края", заслуженных деятелей культуры и образования, руководителей театров, национально-культурных автономий, благотворительных фондов, художественных ансамблей и ТОСов Нижнего Новгорода, многодетных матерей и ветеранов труда.
Глава города отметил, что в современном обществе женщина является не только создательницей уюта и хранительницей очага, но и успешна в профессиональном плане.
"Амбициозные и активные представительницы прекрасного пола профессионально разбираются в самых сложных отраслях и могут решить многие задачи, неподвластные мужчинам. Женщины обладают уникальными качествами и умениями, поэтому их стремление развиваться и реализовывать самые амбициозные проекты в Нижнем Новгороде необходимо поддерживать, чтобы делать жизнь в городе только лучше", - считает Юрий Шалабаев.
Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, поздравляя нижегородок, отметил, что женщина, подобно весне, является символом обновления и созидания.
"Женщина и весна для нас, мужчин, нередко понятия тождественные. В этот праздник хочется поблагодарить представительниц прекрасного пола за любовь, душевное тепло и заботу. Мы восхищаемся вашей жизненной энергией, мудростью и умением сочетать работу и карьеру с воспитанием детей и заботой о доме, сохраняя при этом женственность и обаяние", - добавил Олег Лавричев.
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