Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2021 19:41  [14] Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб
04 марта 2021 18:58  [74] Медицинские карты нижегородцев объединят в единой электронной базе
04 марта 2021 18:38  [101] Нижегородцы могут получить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19
04 марта 2021 18:26  [85] Юрий Шалабаев поручил муниципалитету и ДУКам объединится при расчистке города от снега
04 марта 2021 18:15  [113] Около 110 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса на 4 марта
04 марта 2021 17:32  [164] Массовая гибель рыбы произошла на Мещерском озере в Нижнем Новгороде
04 марта 2021 16:54  [138] Еще один нижегородский проект включен в госпрограмму развития сельских территорий
04 марта 2021 16:32  [109] Театр "Вера" получит 6 млн рублей на постановку спектаклей и покупку оборудования
04 марта 2021 16:26  [1] Юрий Шалабаев и Олег Лавричев поздравили нижегородок с 8 Марта
04 марта 2021 16:13  [114] Wink 8 марта покажет фильмы и сериалы для женщин бесплатно
Общество

Юрий Шалабаев и Олег Лавричев поздравили нижегородок с 8 Марта

04 марта 2021 16:26  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев и председатель Гордумы Олег Лавричев поздравили жительниц Нижнего Новгорода с наступающим 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоялось в Нижегородском кремле.

Сегодня поздравления прозвучали в адрес актива регионального общественного движения "Женщины Нижегородского края", заслуженных деятелей культуры и образования, руководителей театров, национально-культурных автономий, благотворительных фондов, художественных ансамблей и ТОСов Нижнего Новгорода, многодетных матерей и ветеранов труда.

Глава города отметил, что в современном обществе женщина является не только создательницей уюта и хранительницей очага, но и успешна в профессиональном плане.

"Амбициозные и активные представительницы прекрасного пола профессионально разбираются в самых сложных отраслях и могут решить многие задачи, неподвластные мужчинам. Женщины обладают уникальными качествами и умениями, поэтому их стремление развиваться и реализовывать самые амбициозные проекты в Нижнем Новгороде необходимо поддерживать, чтобы делать жизнь в городе только лучше", - считает Юрий Шалабаев.

Председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, поздравляя нижегородок, отметил, что женщина, подобно весне, является символом обновления и созидания.

"Женщина и весна для нас, мужчин, нередко понятия тождественные. В этот праздник хочется поблагодарить представительниц прекрасного пола за любовь, душевное тепло и заботу. Мы восхищаемся вашей жизненной энергией, мудростью и умением сочетать работу и карьеру с воспитанием детей и заботой о доме, сохраняя при этом женственность и обаяние", - добавил Олег Лавричев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Праздники Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph