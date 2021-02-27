Женщинам-медикам вручены награды Минздрава РФ и губернатора Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Перед Международным женским днем 73 женщины-медика Нижегородской области получили награды "Отличник здравоохранения Российской Федерации" и почетный знак Губернатора Нижегородской области "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня у медицины - женское лицо. Около 90% представительниц прекрасного пола трудится во всех сферах нижегородского здравоохранения. Именно женщины-медики быстро адаптировались в реалиях сегодняшнего дня и выстояли в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Наша победа – это заслуга женщин, уверенных, волевых, с несгибаемой силой воли. Вы - наша совесть! Спасибо за то, что вы есть", - обратился к свои коллегам заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Он также напомнил, что восьмерка - это знак бесконечности, и пожелал "героиням в белых халатах" в преддверии праздника 8 Марта бесконечного счастья и любви.

В ответном слове главный врач больницы №29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская, получившая награду Минздрава РФ "Отличник здравоохранения Российской Федерации", поблагодарила за признание.

"Хочу пожелать всем присутствующим здесь - и женщинам, и мужчинам - здоровья, терпения, силы и красоты духа", - сказала Юлия Гаревская.